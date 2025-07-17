Исландия и ЕС будут договариваться о партнерстве в сфере обороны

Премьер-министр Исландии Кристун Фростадоуттир в четверг подтвердила планы страны начать переговоры о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фростадоттир выразила надежду, что переговоры об оборонном партнерстве с ЕС будут завершены до конца года.

"Для нас очень важно продемонстрировать, что мы можем сотрудничать в таких критически важных сферах, как инфраструктура, гражданская защита, инвестиции в оборонную отрасль двойного назначения, а также в сфере гибридных и киберугроз", – отметила премьер-министр Исландии.

ЕС недавно договорился об оборонном партнерстве с Великобританией и Канадой, что открывает им доступ к оборонному фонду ЕС SAFE в размере 150 миллиардов евро.

Сближение Исландии с ЕС происходит в то время, когда среди исландцев вновь растет энтузиазм по поводу членства в Евросоюзе.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.