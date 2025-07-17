Население Исландии поддерживает возобновление переговоров о вступлении в ЕС – МИД

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом она заявила в интервью Politico накануне визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Гуннарсдоттир заявила, что возобновление переговоров о вступлении в ЕС является "жизненно важным с учетом геополитической ситуации", и отметила, что Исландия уже "достаточно далеко продвинулась в переговорном процессе" во время предыдущих переговоров о вступлении в 2010-2013 годах.

"Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть", – обратила внимание топ-дипломат Исландии.

Она отметила, что "доверяет народу Исландии и верит, что он решит продолжить" переговоры, а также "надеется, что люди скажут "да".

Гуннарсдоттир хотела бы "ускорить процесс", если население проголосует за возобновление переговоров о вступлении, но признала, что "чувствительные, эмоциональные" темы, такие как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика, будут камнем преткновения в любых будущих переговорах.

Ожидается, что Фон дер Ляйен встретится с премьер-министром страны Кристинн Фростадоттир и посетит авиабазу Кефлавик, которая имеет стратегическое значение для военных учений НАТО.

Гуннарсдоттир отметила, что ее визит "подчеркивает хорошие отношения между Исландией и ЕС".

Как пишет издание, опрос, проведенный в начале этого года, свидетельствует, что 58% исландцев поддерживают возобновление переговоров о вступлении, но поддержка членства в ЕС ниже: только 45% высказались за, 35% против и 20% не определились.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: чуть более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

Частично это связано с кризисом стоимости жизни в Исландии: считается, что членство в ЕС может способствовать развитию экономики за счет уменьшения торговых барьеров, а вступление в еврозону уменьшит волатильность обменного курса.

В декабре 2024 года трехпартийное правительство Исландии в своей предвыборной программе анонсировало проведение референдума о членстве страны в Европейском Союзе.