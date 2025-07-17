Ісландія і ЄС домовлятимуться про партнерство у сфері оборони

Премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір у четвер підтвердила плани країни розпочати переговори про партнерство в галузі безпеки та оборони з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фростадоттір висловила сподівання, що переговори про оборонне партнерство з ЄС будуть завершені до кінця року.

"Для нас дуже важливо продемонструвати, що ми можемо співпрацювати в таких критично важливих сферах, як інфраструктура, цивільний захист, інвестиції в оборонну галузь подвійного призначення, а також у сфері гібридних і кіберзагроз", – зазначила премʼєрка Ісландії.

ЄС нещодавно домовився про оборонне партнерство з Великою Британією та Канадою, що відкриває їм доступ до оборонного фонду ЄС SAFE у розмірі 150 мільярдів євро.

Зближення Ісландії з ЄС відбувається тоді, коли серед ісландців знову зростає ентузіазм щодо членства в Євросоюзі.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.