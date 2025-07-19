СМИ: Израиль просит у США помощи по переселению палестинцев из Газы в другие страны

Директор израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа посетил на этой неделе Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой США в убеждении третьих стран принять сотни тысяч палестинцев из Газы,

Об этом сообщили Axios два источника, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Барнеа сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Израиль ведет переговоры, в частности, с Эфиопией, Индонезией и Ливией.

Как отметили источники портала, Барнеа сказал Уиткоффу, что эти страны выразили готовность принять большое количество палестинцев из Газы.

Он также призвал США предложить этим странам стимулы для приема палестинцев.

Один из собеседников рассказал, что Уиткофф не дал однозначного ответа, и пока неясно, будут ли США активно вмешиваться в этот вопрос.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил выселить все два миллиона палестинцев из сектора Газа для восстановления анклава.

Но, как говорится в публикации, Белый дом охладел к этой идее после значительного давления со стороны арабских стран, а также потому, что она никуда не продвинулась.

Израильская сторона утверждает, что администрация Трампа сообщила им, что если Нетаньяху хочет реализовать эту идею, Израиль должен найти страны, готовые принять палестинцев из Газы.

Цель израильского правительства по выселению большей части населения Газы вызывает огромные споры. Хотя правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху утверждает, что такое переселение будет "добровольным", эти намерения все равно вызывают споры.

Напомним, зимой Трамп также заявлял, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".