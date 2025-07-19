ЗМІ: Ізраїль просить у США допомоги щодо переселення палестинців з Гази до інших країн

Директор ізраїльської спецслужби "Моссад" Давід Барнеа відвідав цього тижня Вашингтон, щоб заручитися підтримкою США в переконанні третіх країн прийняти сотні тисяч палестинців із Гази,

Про це повідомили Axios два джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Барнеа повідомив спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, що Ізраїль веде переговори, зокрема, з Ефіопією, Індонезією та Лівією.

Як зазначили джерела порталу, Барнеа сказав Віткоффу, що ці країни висловили готовність прийняти велику кількість палестинців із Гази.

Він також закликав США запропонувати цим країнам стимули для прийняття палестинців.

Один зі співрозмовників розповів, що Віткофф не дав однозначної відповіді, і поки що незрозуміло, чи будуть США активно втручатися в це питання.

У лютому президент США Дональд Трамп запропонував виселити всі два мільйони палестинців із сектора Гази для відновлення анклаву.

Але, як йдеться у публікації, Білий дім охолов до цієї ідеї після значного тиску з боку арабських країн, а також тому, що вона нікуди не просунулася.

Ізраїльська сторона стверджує, що адміністрація Трампа повідомила їм, що якщо Нетаньяху хоче реалізувати цю ідею, Ізраїль повинен знайти країни, які готові прийняти палестинців із Гази.

Мета ізраїльського уряду щодо виселення більшої частини населення Гази викликає величезні суперечки. Хоча уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху стверджує, що таке переселення буде "добровільним", ці наміри все одно викликають суперечки.

Нагадаємо, взимку Трамп також заявляв, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".