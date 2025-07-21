В Албании начался судебный процесс над экс-премьером, которого обвиняют в коррупции

В понедельник, 21 июля, албанский суд начал судебный процесс над бывшим премьер-министром и лидером крупнейшей оппозиционной партии Албании Сали Беришей по обвинению в коррупции.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

В понедельник, 21 июля, Специальный суд по вопросам коррупции и организованной преступности начал процесс над бывшим премьер-министром Албании, а также его зятем и тремя другими людьми.

Бериша явился в прокуратуру, как того требуют каждые две недели, но заявил, что не шел в суд, где его представляли адвокаты.

"Мое присутствие или отсутствие определяется моими адвокатами и, конечно, соответствует закону. Это заседание, на котором мои адвокаты представят свои требования", – заявил он.

В октябре 2023 года прокуратура обвинила Беришу в использовании своего влияния на посту премьер-министра в 2005-2009 годах для давления с целью завершения процедуры приватизации в пользу других людей, в частности мужа его дочери.

А в сентябре 2024 года ему официально предъявили обвинения в коррупции.

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах, а также президентом в 1992-1997 годах.