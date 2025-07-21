В Албанії розпочався судовий процес над експрем’єром, якого звинувачують у корупції

У понеділок, 21 липня, албанський суд розпочав судовий процес над колишнім прем'єр-міністром та лідером найбільшої опозиційної партії Албанії Салі Берішею за звинуваченням у корупції.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

У понеділок, 21 липня, Спеціальний суд з питань корупції та організованої злочинності розпочав процес над колишнім прем'єр-міністром Албанії, а також його зятем та трьома іншими людьми.

Беріша з'явився в прокуратуру, як того вимагають кожні два тижні, але заявив, що не йшов до суду, де його представляли адвокати.

"Моя присутність чи відсутність визначається моїми адвокатами і, звичайно, відповідає закону. Це засідання, на якому мої адвокати представлять свої вимоги", – заявив він.

У жовтні 2023 року прокуратура звинуватила Берішу у використанні свого впливу на посаді прем'єр-міністра у 2005-2009 роках для тиску з метою завершення процедури приватизації на користь інших людей, зокрема чоловіка його дочки.

А у вересні 2024 року йому офіційно оголосили звинувачення в корупції.

Беріша був прем'єр-міністром Албанії у 2005-2013 роках, а також президентом у 1992-1997 роках.