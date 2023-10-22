Экс-премьеру Албании выдвинули обвинения в коррупции и отмывании денег 

Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что прокуратура предъявила ему обвинения в коррупции и отмывании денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, 79-летний Бериша объявил в субботу.

Бериша сообщил, что прокуратура, которая расследует дела против чиновников, приказала ему не покидать страну.

Бериша также сообщил, что его зять, 50-летний Джамарбер Маллтези, был арестован по тем же обвинениям в международном аэропорту Тираны.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью утверждает, что Маллтези воспользовался должностью премьер-министра Бериши, чтобы приватизировать землю в Тиране, которая принадлежала Министерству обороны страны. Он вернул землю предыдущим владельцам, которые сразу же продали ее по низкой цене компании Маллтези, построившей на этой земле квартиры.

Обвинения были выдвинуты через три года после того, как министр внутренних дел Таулант Балла, тогдашний председатель парламентской фракции правящей Социалистической партии, направил в прокуратуру дело с обвинениями против Маллтези и Бериши.

Бериша заявил, что ни он, ни Маллтези невиновны.

"Относительно этих обвинений я заявляю, что они абсолютно безосновательны и являются чисто и полностью политическими обвинениями со стороны (нынешнего премьер-министра. – Ред.) Эди Рамы", – сказал он на пресс-конференции в субботу поздно вечером.

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах и президентом в 1992-1997 годах. На парламентских выборах в апреле 2021 года он был переизбран депутатом от Демократической партии.

В мае 2021 года правительство США запретило Берише и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время пребывания Бериши на посту премьер-министра в 2005-2013 годах политик был причастен к коррупционным действиям и использовал "свою власть для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников и членов своей семьи".

Блинкен также обвинил Беришу во вмешательстве в "независимые расследования, антикоррупционные усилия и меры по привлечению к ответственности". Он сказал, что "коррупционные действия Бериши подорвали демократию в Албании".

С тех пор главная оппозиционная Демократическая партия Бериши находится в состоянии хаоса, поскольку различные фракции борются за лидерство в партии и ее юридическую регистрацию.

Бериша решил подать в суд на Блинкена за клевету.