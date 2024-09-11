Экс-премьеру Албании и лидеру оппозиции официально объявили обвинения в коррупции

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Албании и бывший премьер-министр Сали Бериша в среду, 11 сентября, заявил о получении официальных обвинений в коррупции за действия, которые он совершил во время пребывания у власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В октябре 2023 года прокуратура обвинила Беришу в использовании своего влияния на посту премьер-министра в 2005-2009 годах для давления с целью завершения процедуры приватизации в пользу других людей, в частности мужа его дочери.

Бериша, который в среду получил 500-страничный обвинительный акт в прокуратуре Тираны, отрицает любые правонарушения.

Реклама:

"Можете себе представить, они говорят, что меня коррумпировал мой зять... Это продолжение политической вендетты, выполнение политического мафиозного заказа", – сказал он, имея в виду объявленные обвинения против своего зятя.

Сали Бериша не раз обвинял нынешнего премьер-министра Албании Эди Раму в организации уголовного преследования против него. Рама свою причастность отрицает.

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах, а также президентом в 1992-1997 годах.

В мае 2021 года правительство США запретило Берише и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции. Из-за этого экс-премьер Албании решил подать в суд на госсекретаря США Блинкена за клевету.