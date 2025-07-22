Германия и Норвегия планируют более тесное сотрудничество в сфере обороны

Германия и Норвегия в понедельник вечером объявили о подготовке двустороннего оборонного договора, который станет последним в серии недавних соглашений о безопасности между европейскими странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Цель договора, который будет подготовлен министрами обороны – укрепить оборонное сотрудничество, усилившееся с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Берлин и Осло являются одними из главных сторонников недавней инициативы европейских членов НАТО по закупке оборонного оборудования США для Украины.

Министры обороны этих стран также призвали НАТО усилить защиту европейской подводной инфраструктуры на фоне опасений относительно подозрительных актов диверсий, которые, как считается, были совершены Россией и Китаем.

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, Германия и Норвегия подчеркнули, что их тесное партнерство основывается на "общих ценностях". Они отметили свою общую приверженность морской безопасности, а также более тесному сотрудничеству на суше и в космосе.

"Если в этой ужасной войне в Украине есть что-то хорошее, то это то, что она сближает нас, европейцев", – заявил канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине.

На прошлой неделе Германия подписала с Британией комплексный договор, который предусматривает обязательства по более тесному партнерству в области безопасности.

Всего за несколько дней до этого Британия и Франция объявили, что впервые начнут координировать свои независимые меры ядерного сдерживания. Париж и Берлин также планируют усилить свои отношения в области обороны позже этим летом.

Все три страны теперь связаны независимыми соглашениями о взаимной помощи, дополняющими соглашение НАТО по статье 5. Они образуют неформальную группу E3, которая в последние месяцы возродилась в рамках других многосторонних форматов и все чаще используется для определения общего курса в области внешней политики и безопасности, где ЕС не имеет компетенции.