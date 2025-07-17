Британія і Німеччина підписали нову угоду про співпрацю

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали в четвер, 17 липня, новий англо-німецький договір.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Церемонія підписання відбулася 17 липня в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні за участю прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також очільників МЗС – Девіда Леммі та Йоганна Вадефуля.

Цей договір став найбільшим між двома країнами з часу завершення Другої світової війни.

Стармер охарактеризував угоду як "першу в своєму роді" і підкреслив, що вона відображає нинішню близькість відносин між Великою Британією та Німеччиною.

Зі свого боку, канцлер Мерц зізнався, що був "здивований", дізнавшись, що це перший офіційний договір між двома країнами після війни. Він зазначив, що членство в ЄС не замінило прямої співпраці, і тепер сторони мають "робити більше".

Обидва лідери наголосили на важливості зміцнення двосторонніх відносин у контексті нинішньої глобальної нестабільності, підкресливши амбіції розвивати партнерство в майбутньому.

За даними ЗМІ, Мерц також планує пізніше цього року відвідати Китай з першим візитом разом із делегацією вищих керівників бізнесу.

Крім того, наприкінці цього місяця Мерц і президент Франції Емманюель Макрон спробують залагодити франко-німецьку суперечку щодо винищувачів нового покоління під час особистої зустрічі у Берліні.