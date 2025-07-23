СМИ: Фицо ждут в Вашингтоне для подписания многомиллиардных инвестиций Westinghouse

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре посетит Вашингтон для подписания межправительственного соглашения с США о строительстве атомного энергоблока Westinghouse стоимостью $12-15 млрд.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, который освещает события в Центрально-Восточной Европе, информирует "Европейская правда".

Журналист отметил, что соответствующее соглашение было окончательно согласовано недавно и, согласно текущим планам, визит Фицо может состояться очень скоро.

Как уточняет словацкое издание Aktuality, поездка в США может быть связана с запланированным подписанием межправительственного соглашения между Словакией и Соединенными Штатами о строительстве АЭС в Ясловских Богуницах.

Американская компания Westinghouse, которую правительство Словакии выбрало без публичного тендера, должна участвовать в проекте. Стоимость инвестиций оценивается от 13 до 15 миллиардов евро – это самое крупное в истории страны.

Критики, в частности оппозиция, указывают на отсутствие прозрачного выбора подрядчика. Министр экономики Дениса Сакова вместо этого объясняет, что по стратегическим причинам Словакия больше не может использовать российского поставщика, Франция имеет ограниченные мощности, а Южной Корее нужна лицензия от Westinghouse.

Также для строительства возможен консорциум США и Кореи.

В мае прошлого года правительство Словакии одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в Ясловских Богуницах, где компания Slovenske Elektrarne в настоящее время эксплуатирует два ядерных энергоблока. Министр экономики Дениса Сакова заявила, что российский энергетический гигант "Росатом" не будет допущен к участию в возможном тендере.

Напомним, Польша заключила соглашение с Westinghouse о строительстве своей первой атомной электростанции.