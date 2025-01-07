Польша выделяет $14,7 млрд на строительство первой АЭС

Во вторник, 7 января, правительство Польши одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране атомной электростанции.

Об этом со ссылкой на Bloomberg и канцелярию премьер-министра, которую цитирует Money.pl, передает "Европейская правда".

Как отмечается, этот документ предусматривает, что компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) в 2025-2030 годах получит 60,2 млрд злотых (около $14,7 млрд) на поддержку инвестиций в атомные электростанции.

Компания получит поддержку в виде увеличения уставного капитала за счет денежного вклада.

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Также возможно увеличение уставного капитала путем внесения неденежного вклада – казначейских ценных бумаг.

Отмечается, что страна планирует завершить проект в 2036 году, чтобы заменить стареющие угольные электростанции и сохранить стабильные поставки в свою энергосистему.

Агентство Bloomberg пишет, что новый акционерный капитал составит 30% финансирования станции, а остальное поступит в виде долга от Экспортно-импортного банка США и других финансовых учреждений.

Как отмечают журналисты, реализацию проекта первой польской АЭС должен одобрить ЕС.

Исполнительный орган ЕС заявил в прошлом месяце, что у него "есть сомнения на этом этапе относительно того, полностью ли это мероприятие соответствует правилам ЕС по государственной помощи".

Войцех Врохна, чиновник, отвечающий за критическую инфраструктуру, сказал, что переговоры с ЕС могут занять более года, и после этого страна планирует подписать окончательное соглашение с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.

Первый энергоблок планируют завершить к 2035 году, а подавать электроэнергию в национальную сеть – в 2036 году после года испытаний.

Как известно, предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

В 2022 году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости после вторжения России в Украину.

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