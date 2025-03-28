Госдеп США официально уведомил Конгресс, что распускает USAID

В пятницу Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о том, что он фактически распускает Агентство США по международному развитию (USAID) и передает часть его функций под управление департамента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует CNN.

Реорганизация будет проведена до 1 июля, заявил Госдеп. Таким образом завершилась деятельность USAID – агентства, которое боролось с бедностью и голодом во всем мире.

Администрация Трампа обвинила USAID в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и финансировании зарубежных программ, которые не отвечают интересам США.

Нынешние и бывшие работники USAID и эксперты по вопросам помощи утверждают, что агентство, несмотря на свое несовершенство, удовлетворяет жизненно важные гуманитарные потребности и укрепляет "мягкую силу" Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС может обсудить, как поддержать украинцев после остановки проектов USAID.

Среди прочего, USAID разорвал грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 миллионов долларов.