Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на российский удар авиабомбами по Харькову, который привел к масштабным разрушениям и ранениям десятков человек.

Об этом латвийский министр написала в Х, сообщает "Европейская правда".

На фоне российских ударов по украинским городам Браже призвала предоставить Украине средства противовоздушной обороны, а также дальнобойное вооружение для ударов по военным объектам в глубине РФ.

"Представьте себе: управляемые авиабомбы, сброшенные Россией на жилой комплекс, медицинские и образовательные учреждения в Украине. Разрушение и война – это то, чего хочет Россия", – отметила она.

Напомним, 24 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Известно о 33 пострадавших.

Сообщали о попадании в многоэтажку, где под завалами были заблокированы люди. Вторая бомба попала в гражданское предприятие.

Стоит отметить, что министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.