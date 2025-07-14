Еврокомиссия согласовала включение Украины в зону роуминга ЕС с 2026 года

Европейская комиссия согласовала интегрирование Украины в зону роуминга ЕС начиная с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 14 июля, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль заявил, что Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого роумингового безвиза – присоединение к политике ЕС Roam like at Home.

Он отметил, что это произойдет с 1 января 2026 года.

Также по словам украинского премьера, в этот же день правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.

"Это часть процедуры финализации получения "роумингового безвиза", – добавил Шмыгаль.

На практике это будет означать, что путешественники из Украины в странах ЕС и граждане ЕС в Украине смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов – без дополнительных платежей.

Это касается звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета.

Также предусмотрено, что качество связи и скорость интернета будут оставаться такими же, как и дома, а доступ к экстренным службам будет бесплатным.

Напомним, 6 июня Европейская комиссия получила финальное официальное уведомление от Украины о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.

Это произошло после того, как 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций" (№ 12150).

17 июня Европейская комиссия официально предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС.