Рубио остро раскритиковал Макрона за намерения признать Палестинское государство

Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на намерения президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Как сообщает The Hill, об этом он сказал после соответствующих заявлений Макрона в четверг.

После объявления Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестинское государство в сентябре Рубио от имени США заявил, что считает планы французского президента "безответственными".

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.