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Рубио остро раскритиковал Макрона за намерения признать Палестинское государство

Новости — Пятница, 25 июля 2025, 07:36 — Мария Емец

Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на намерения президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Как сообщает The Hill, об этом он сказал после соответствующих заявлений Макрона в четверг.

После объявления Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестинское государство в сентябре Рубио от имени США заявил, что считает планы французского президента "безответственными".

"США решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство на Генассаблее ООН. Это безответственное решение только подыгрывает пропаганде ХАМАС и отсрочит мир. Это пощечина жертвам событий 7 октября", – заявил госсекретарь.

На данный момент Палестинское государство признали 146 стран. Франция может стать первой страной из Группы семи, которая пойдет на такой шаг.

Напомним, также в четверг американская делегация решила уехать из Катара, где проходили переговоры с представителями ХАМАС после их ответа на последнее предложение о перемирии в секторе Газа.

Также в последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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