Премьер Израиля возмутился готовностью Макрона признать Палестинское государство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение намерениями президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "наградой" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для Израиля.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a… – Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025

"Такой шаг станет наградой за террор и рискует создать еще одну марионетку Ирана – как это произошло с сектором Газа. Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем – они хотят государство вместо Израиля", – заявил Нетаньяху.

Госсекретарь США Марко Рубио также раскритиковал готовность Макрона признать Палестинское государство в сентябре.

На данный момент Палестинское государство признали 146 стран. Франция может стать первой страной из Группы семи, которая пойдет на такой шаг.

В последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Напомним, также в четверг американская делегация решила уехать из Катара, где проходили переговоры с представителями ХАМАС после их ответа на последнее предложение о перемирии в секторе Газа.