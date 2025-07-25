Премьер Израиля возмутился готовностью Макрона признать Палестинское государство
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение намерениями президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "наградой" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для Израиля.
We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.
A Palestinian state in these conditions would be a…– Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025
"Такой шаг станет наградой за террор и рискует создать еще одну марионетку Ирана – как это произошло с сектором Газа. Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем – они хотят государство вместо Израиля", – заявил Нетаньяху.
Госсекретарь США Марко Рубио также раскритиковал готовность Макрона признать Палестинское государство в сентябре.
На данный момент Палестинское государство признали 146 стран. Франция может стать первой страной из Группы семи, которая пойдет на такой шаг.
В последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Напомним, также в четверг американская делегация решила уехать из Катара, где проходили переговоры с представителями ХАМАС после их ответа на последнее предложение о перемирии в секторе Газа.