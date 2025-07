Премьер Израиля возмутился готовностью Макрона признать Палестинское государство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение намерениями президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "наградой" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для Израиля.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a…