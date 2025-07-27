ЕС и США наконец заключили торговое соглашение: фон дер Ляйен рассказала детали

Европейский Союз и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение после переговоров президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа в Шотландии 27 июля.

Фон дер Ляйен рассказала детали соглашения на пресс-конференции по завершению переговоров, передает корреспондент "Европейской правды".

Евросоюз и США 27 июля наконец заключили торговое соглашение, его детали открыли президент Еврокомиссии.

"Мы согласились на единую тарифную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Этот тариф распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику", – сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, 15% – "это четкая верхняя граница, без наслоений, "все включено".

"Сегодня мы также договорились о тарифе "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, определенные химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье. Мы продолжим работу над тем, чтобы добавить в этот список еще больше продуктов", – рассказала президент Еврокомиссии.

Относительно стали и алюминия. Европейский Союз и США сталкиваются с одинаковой внешней проблемой – глобальным перепроизводством, констатировала еврочиновница.

"Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить честную глобальную конкуренцию и уменьшить барьеры между нами. Тарифы будут снижены, а также внедрена система квот", – сказала она.

"Мы заменим российский газ и нефть существенными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива. Американские AI-чипы обеспечат наши гигафабрики искусственного интеллекта и помогут США сохранить технологическое преимущество", – заявила фон дер Ляйен.

И пообещала открыть "более широкий доступ американских товаров на наш рынок".

Как сообщала "Европейская правда", между США и Евросоюзом продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить высокие пошлины на европейские товары.

ЕС даже готовил пакет контрмер, который мог охватить американские товары на 93 млрд евро, на случай провала переговоров и применения Трампом анонсированных пошлин.