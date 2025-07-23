ЕС готовит единый пакет торговых мер против США, который затронет товары на 93 млрд евро

Европейский Союз объединит два пакета мер в ответ на пошлины США в единый, который коснется товаров на 93 млрд евро и будет готов к применению, если торговые переговоры с администрацией Трампа провалятся.

Об этом в среду сообщил представитель Еврокомиссии, которого цитирует издание Politico, информирует "Европейская правда".

Объединенный список предусматривает пошлины на импорт американских товаров в ЕС на общую сумму 93 млрд евро.

"Чтобы сделать наши контрмеры более четкими, простыми и эффективными, мы объединим списки 1 и 2 в один общий список", – сказал журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам торговли Олоф Гилл.

Сейчас действие тарифов на товары из первого списка приостановлено до 6 августа, а второй ожидает голосования 27 стран-членов ЕС.

Первый список был ответом на введенные Трампом в марте пошлины на сталь и алюминий, второй – недавно финализировали.

По словам Гилла, объединенный список должен вступить в силу 7 августа, хотя Еврокомиссия имеет право продлить приостановку действия этих мер.

Этот шаг является ответом на угрозу президента Трампа ввести 30-процентные пошлины против ЕС, если до 1 августа сторонам не удастся достичь торгового соглашения.

"Наш приоритет – переговоры. Но параллельно мы готовимся ко всем возможным сценариям", – подчеркнул Гилл.

Между тем Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15-процентную пошлину на все товары, включая автомобили.