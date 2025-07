Президент Еврокомиссии и Трамп в Шотландии обсудят торговлю

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 27 июля, в Шотландии.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, фон дер Ляйен заявила, что она и американский лидер договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, 27 июля.

По ее словам, встреча будет посвящена обсуждению трансатлантических торговых отношений, а также тому, как сохранить их прочными.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.