Президент Еврокомиссии и Трамп в Шотландии обсудят торговлю
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 27 июля, в Шотландии.
Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В пятницу, 25 июля, фон дер Ляйен заявила, что она и американский лидер договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, 27 июля.
По ее словам, встреча будет посвящена обсуждению трансатлантических торговых отношений, а также тому, как сохранить их прочными.
Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025
Как известно, 25 июля Трамп заявил, что существует 50-процентный шанс, или даже меньше, на достижение торгового соглашения со стороной ЕС, добавив, что Брюссель "очень хочет заключить соглашение".
После этого СМИ писали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты могут достичь рамочного торгового соглашения уже в эти выходные.
Собеседники СМИ говорили, что соглашение, вероятно, предусмотрит базовую пошлину в 15% на все товары из ЕС, поступающие в США, а также, вероятно, 50% пошлину на европейскую сталь и алюминий.