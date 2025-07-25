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Президент Еврокомиссии и Трамп в Шотландии обсудят торговлю

Новости — Пятница, 25 июля 2025, 19:40 — Уляна Кричковская

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 27 июля, в Шотландии.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, фон дер Ляйен заявила, что она и американский лидер договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, 27 июля.

По ее словам, встреча будет посвящена обсуждению трансатлантических торговых отношений, а также тому, как сохранить их прочными.

Как известно, 25 июля Трамп заявил, что существует 50-процентный шанс, или даже меньше, на достижение торгового соглашения со стороной ЕС, добавив, что Брюссель "очень хочет заключить соглашение".

После этого СМИ писали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты могут достичь рамочного торгового соглашения уже в эти выходные.

Собеседники СМИ говорили, что соглашение, вероятно, предусмотрит базовую пошлину в 15% на все товары из ЕС, поступающие в США, а также, вероятно, 50% пошлину на европейскую сталь и алюминий.

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Урсула фон дер Ляйен Трамп Торговля Еврокомиссия
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