В Литве еще разыскивают БПЛА, который мог залететь из Беларуси

В Литве продолжаются поиски беспилотника неустановленного типа, который многие люди слышали и видели в приграничной зоне с Беларусью и вблизи Вильнюса около 5 часов утра.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Около 8:30 по местному времени в Министерстве обороны Литвы сообщили, что соответствующие службы проверяют версии о возможном падении БПЛА и локации, где это могло произойти.

В полиции отметили, что поиски аппарата продолжаются, и напомнили призыв к людям не приближаться к беспилотнику, если его увидят на земле.

Советник премьера Юстинас Аргустас сообщил, что на следующий день планируется совещание с участием президента и структур безопасности о том, как улучшить алгоритмы действий в подобных случаях.

"Практика показывает, что текущие меры не являются эффективными и достаточными", – отметил он.

Напомним, о присутствии беспилотника, который, вероятно, залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Последний раз аппарат видели недалеко от Вильнюса.

Видео одного из случайных свидетелей позволяют предположить, что это российская "Герань" или „Гербера", официальных предположений литовские органы не озвучивали.

Предыдущий такой случай был 10 июля, тогда БПЛА оказался "Герберой".

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