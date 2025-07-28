У Литві ще розшукують БпЛА, що міг залетіти з Білорусі

У Литві тривають пошуки безпілотника невстановленого типу, який багато людей чули та бачили у прикордонні з Білоруссю та поблизу Вільнюса близько 5 години ранку.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Близько 8:30 за місцевим часом у Міністерстві оборони Литви повідомили, що відповідні служби наразі перевіряють версії щодо можливого падіння БпЛА і локацій, де це могло статися.

У поліції зазначили, що пошуки апарата тривають, та нагадали заклик до людей не наближатися до безпілотника, якщо його побачать на землі.

Радник прем’єра Юстінас Аргустас повідомив, що наступного дня планується нарада за участі президента та безпекових структур щодо того, як покращити алгоритми дій на подібні випадки.

"Практика свідчить, що поточні заходи не є ефективними й достатніми", – зазначив він.

Нагадаємо, про присутність безпілотника, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Останній раз апарат бачили неподалік Вільнюса.

Відео одного з випадкових свідків дозволяють припускати, що це російська "Герань" або "Гербера", офіційних припущень литовські органи не озвучували.

Попередній такий випадок був 10 липня, тоді БпЛА виявився "Герберою".

Польща цієї ночі через повітряну атаку РФ проти України піднімала в небо винищувачі, що стало стандартною практикою під час масштабних комбінованих атак.