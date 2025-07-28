Польша подняла в небо истребители из-за атаки России на Украину

Польские воздушные силы подняли истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление рано утром 28 июля опубликовало Оперативное командование вооруженных сил Польши.

В ночь на 28 июля Россия атаковала регионы Украины дронами и ракетами.

В результате польские и союзные самолеты, находящиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши были переведены в режим повышенной боевой готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", – заявили польские военные.

Последний раз Польша поднимала в небо истребители из-за массированного российского удара по Украине 21 июля.

В ночь на 28 июля Россия нанесла массированный удар по регионам Украины. В результате атаки в Дарницком районе Киева пострадал жилой дом, пять человек, в том числе малолетний ребенок, получили ранения.