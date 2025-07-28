В Литву снова залетел БпЛА с территории Беларуси, его зафиксировали возле Вильнюса

В Литве официально сообщили, что в воздушном пространстве страны находился или находится БпЛА неизвестного типа, который, вероятно, залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник от литовцев в полицию начали поступать сообщения о том, что они видели в небе что-то похожее на БпЛА.

"Утром от жителей поступили сообщения о беспилотном аппарате, который, вероятнее всего, залетел в Литву из Беларуси. Согласно сообщениям, дрон видели на высоте около 200 метров, последний раз – возле Вильнюса... Тип аппарата не установлен", – сообщил представитель Национального центра кризисных ситуаций Дариус Бута.

Он отметил, что полиция активировала все силы, также оповещены все другие службы.

Людей призвали сообщать о новых наблюдениях и не приближаться к БпЛА, если его увидят на земле.

В соцсетях литовцы-свидетели пишут, что заметили дрон в приграничной зоне перед 5 утра. По показаниям одного из них, аппарат летел с громким звуком в районе Вильнюса Шнипишкес, тогда было около 4:40.

По одному из видео в соцсетях похоже, что речь идет о "Шахеде" или "Гербере" с их характерным звуком.

Министр обороны Довиле Шакалиене прокомментировала LRT, что тип аппарата еще определяют.

"Сегодня погода благоприятна для воздушных шаров, которые контрабандисты используют для перемещения своих грузов. Пока мы не можем конкретизировать, что это за объект. Но учитывая, что Беларусь готовится к учениям, вероятность инцидентов, в том числе непреднамеренных, возрастает", – отметила Шакалиене.

Она добавила, что инцидент будут обсуждать на встрече с президентом и подумают, что еще можно сделать для лучшей готовности к подобным ситуациям.

В прошлый раз подобный инцидент произошел 10 июля, в Литву через Беларусь залетел российский БпЛА "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.