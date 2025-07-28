Трамп: новый дедлайн для Путина составит 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для кремлевского правителя Владимира Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил на встрече с британским премьером Киром Стармером в шотландском Торнбери.
По словам Трампа, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".
"Нет причин ждать... в эти 50 дней я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", – отметил Трамп.
Перед этим Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.
Ранее в этом месяце Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.