Еврокомиссар: инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае войны с РФ

Европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас заявил, что европейские дороги, мосты и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов в случае войны с Россией.

Об этом он сказал в комментарии Financial Times, пишет "Европейская правда".

Цицикостас предупредил: если НАТО придется реагировать на вторжение российских войск через восточную границу Европейского Союза – танки застрянут в туннелях, вызовут обрушение мостов и загрузнут в пограничных процедурах.

Поэтому он заявил о планах потратить 17 млрд евро на модернизацию инфраструктуры с целью улучшения военной мобильности.

"У нас есть старые мосты, которые нужно обновить. Есть узкие мосты, которые следует расширить. И есть мосты, которые вообще нужно построить с нуля", – пояснил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что защитить территорию будет невозможно, если европейские армии не смогут свободно перемещаться.

"Реальность такова, что для перемещения военной техники и войск из западной части Европы в восточную сегодня нужны недели, а иногда и месяцы", – сказал он.

Большая часть имеющейся инфраструктуры не была рассчитана на транспортировку армий по территории ЕС. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как танк – до 70 тонн.

По его словам, сейчас ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит перемещать войска "в течение нескольких часов, максимум нескольких дней" в случае нападения. Для этого планируется обновить 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров.

Проекты, которые определялись в сотрудничестве с НАТО и военным командованием Альянса, из соображений безопасности держатся в секрете.

Цицикостас подчеркнул, что Брюссель также хочет уменьшить бюрократию, чтобы "танки не застревали в бумагах" при пересечении границ.

Эту стратегию, которую еврокомиссар представит позже в этом году, рассматривают как часть более широкой волны военной подготовки на фоне предупреждений о возможном более масштабном противостоянии с Москвой и ожидаемом сокращении американского военного присутствия в Европе.

По словам Цицикостаса, план военной мобильности дополнит соглашение стран НАТО о повышении целевого показателя оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на безопасность и оборонную инфраструктуру.

"Мы больше не можем позволить себе быть не готовыми или зависимыми", – подытожил он.

Отметим, в июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии, Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведки, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

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