Еврокомиссар считает "очень реалистичным сценарием" войну России против ЕС

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам Кубилюса, разведки Германии, Дании и других стран считают, что Россия будет способна напасть на ЕС до 2030 года или "даже раньше, в течение следующих трех лет".

Он обратил внимание, что Россия уже перевела экономику на военные рельсы и неспособна вернуть ее в прежнее состояние.

"Поэтому если в Украине установится мир или перемирие – Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию", – считает комиссар.

Кубилюс подчеркнул, что ЕС полностью поддерживает установление мира в Украине, но "это не будет означать, что Россия прекратит готовиться к следующим агрессиям, будь то против Украины, стран-членов ЕС или НАТО".

"Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. И единственный способ сдержать российскую атаку – это повысить нашу готовность к ней", – подытожил чиновник.

Напомним, недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Читайте полное интервью с Андрюсом Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ его сдержать.