Єврокомісар: інфраструктура ЄС не готова до швидкого перекидання військ у разі війни з РФ

Європейський комісар з питань транспорту та туризму Апостолос Ціцікостас заявив, що європейські дороги, мости та залізниці непридатні для швидкого переміщення танків, військ і військових вантажів у випадку війни з Росією.

Про це він сказав у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".

Ціцікостас попередив: якщо НАТО доведеться реагувати на вторгнення російських військ через східний кордон Європейського Союзу – танки застрягнуть у тунелях, спричинять обвалення мостів і загрузнуть у прикордонних процедурах.

Відтак він заявив про плани витратити 17 млрд євро на модернізацію інфраструктури з метою покращення військової мобільності.

"У нас є старі мости, які потрібно оновити. Є вузькі мости, які слід розширити. І є мости, які взагалі потрібно збудувати з нуля", – пояснив він.

Єврокомісар наголосив, що захистити територію буде неможливо, якщо європейські армії не зможуть вільно переміщатися.

"Реальність така, що для переміщення військової техніки та військ із західної частини Європи у східну сьогодні потрібні тижні, а іноді й місяці", – сказав він.

Більшість наявної інфраструктури не була розрахована на транспортування армій територією ЄС. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як танк – до 70 тонн.

За його словами, наразі ЄС розробляє стратегію, яка дозволить переміщати війська "в межах кількох годин, максимум кількох днів" у разі нападу. Для цього планується оновити 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів.

Проєкти, які визначалися у співпраці з НАТО та військовим командуванням Альянсу, з міркувань безпеки тримаються в таємниці.

Ціцікостас наголосив, що Брюссель також хоче зменшити бюрократію, щоб "танки не застрягали в паперах" під час перетину кордонів.

Цю стратегію, яку єврокомісар представить пізніше цього року, розглядають як частину ширшої хвилі воєнної підготовки на тлі попереджень про можливе масштабніше протистояння з Москвою та очікуване скорочення американської військової присутності в Європі.

За словами Ціцікостаса, план військової мобільності доповнить угоду країн НАТО про підвищення цільового показника оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% мають бути спрямовані на безпекову та оборонну інфраструктуру.

"Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними", – підсумував він.

Зазначимо, у червні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.