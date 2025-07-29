В Литве подразделение ПВО передислоцировали ближе к границе с Беларусью

В Литве из-за угрозы дронов специальное подразделение противовоздушной обороны переместили ближе к границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, которого цитирует телеканал TV3.

Вайкшнорас участвовал в совещании, созванном президентом Гитанасом Науседой после инцидента с дроном, который залетел на литовскую территорию из Беларуси.

По ее итогам генерал сказал: "В настоящее время меры противовоздушной обороны усилены, ближе к границе передислоцирован батальон противовоздушной обороны, способный обнаруживать и, при необходимости, уничтожать различные угрозы".

В свою очередь министр обороны Довиле Шакалиене, которая также участвовала в совещании, сказала, что имеющиеся возможности наблюдения за воздушным пространством недостаточно эффективны для обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

"Не хватает радаров, которые могли бы обнаруживать малые, маневренные цели в сложных метеорологических условиях", – отметила она.

По словам министра, предложенные ее ведомством изменения предусматривают совершенствование систем наблюдения за воздушным пространством, приобретение новой техники и ускорение уже существующих закупок.

Напомним, утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БПЛА.