СМИ: Германия потратит миллиарды евро на модернизацию авиабазы НАТО

Германия потратит до двух миллиардов евро на модернизацию авиабазы НАТО в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, что значительно дороже, чем планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Немецкое Министерство обороны пока официально не подтвердило эту сумму. Это может быть связано с тем, что проектирование работ еще не конкретизировано, и переговоры с промышленностью продолжаются.

В то же время представитель министерства сообщил, что рост расходов "предположительно составит сотни миллионов евро".

В качестве причины резкого роста расходов в оборонном ведомстве назвали скорость строительных работ и требования США по безопасности.

По словам представителя министерства, реконструкция в Бюхеле является "самым сложным и крупнейшим строительством", которое когда-либо имел Бундесвер.

К моменту принятия на вооружение новых истребителей F35 в Германии инфраструктура в Бюхеле должна быть полностью готова.

Сообщалось также, что министр обороны Германии Борис Писториус отправил в отставку генерального инспектора армии генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, известного критикой недостаточных усилий по оснащению немецкой армии.

В свою очередь Британия закупит 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.