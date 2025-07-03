Пентагон: удары по Ирану отбросили его ядерную программу на два года

В Пентагоне утверждают, что после ударов по объектам в Иране развитие его ядерной программы удалось отбросить на два года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, которого цитирует ABC News.

Оценка представителя американского оборонного ведомства кажется значительно оптимистичнее, чем инспекторов ООН из МАГАТЭ.

В частности, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, Иран может начать обогащение урана уже через несколько месяцев.

На вопрос о том, что могут показать последние разведданные, Парнелл ответил, что позиция администрации остается неизменной: ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

"Это (ядерная программа. – Ред.) задержано на один-два года. Я думаю, что, вероятно, ближе к двум годам", – сказал он.

Спикер добавил, что удар США имел психологический эффект, поскольку для его осуществления были задействованы бомбардировщики, способные летать без перерыва почти 37 часов, а также были уничтожены физические объекты, которые Иран использовал для производства обогащенного урана.

"Это не просто обогащенный уран, центрифуги или что-то подобное. Мы уничтожили компоненты, которые им были нужны для создания бомбы", – отметил Парнелл.

Исходя из этого, администрация США считает, что "ядерный потенциал Ирана серьезно ослаблен".

"И даже их амбиции по созданию бомбы", – добавил Парнелл.

Как известно, после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

Тегеран также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в понедельник выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.