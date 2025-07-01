Страны G7 призвали к возобновлению переговоров по соглашению о ядерной программе Ирана

Министры иностранных дел стран Группы семи выразили поддержку прекращению огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.

Об этом говорится в совместном заявлении G7, пишет "Европейская правда".

Министры иностранных дел стран G7 подтвердили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, а также призвали все стороны воздержаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

В своем заявлении министры подтвердили, что Иран "никогда не может иметь ядерного оружия", а также призвали его "воздержаться от возобновления своих неоправданных мер по обогащению урана".

"Мы призываем к возобновлению переговоров, которые должны привести к заключению всеобъемлющего, подконтрольного и долгосрочного соглашения, которое решит вопрос ядерной программы Ирана", – подчеркнули они.

Также министры G7 призвали Иран срочно возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в соответствии со своими обязательствами по гарантиям, а также предоставить МАГАТЭ проверенную информацию обо всех ядерных материалах в Иране.

Они подчеркнули важность участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

"Мы подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы вновь заявляем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля", – добавили министры G7.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров по его ядерной программе.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана, подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.

Но Иран отрицал существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.