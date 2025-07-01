Страны G7 призвали к возобновлению переговоров по соглашению о ядерной программе Ирана
Министры иностранных дел стран Группы семи выразили поддержку прекращению огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.
Об этом говорится в совместном заявлении G7, пишет "Европейская правда".
Министры иностранных дел стран G7 подтвердили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, а также призвали все стороны воздержаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.
В своем заявлении министры подтвердили, что Иран "никогда не может иметь ядерного оружия", а также призвали его "воздержаться от возобновления своих неоправданных мер по обогащению урана".
"Мы призываем к возобновлению переговоров, которые должны привести к заключению всеобъемлющего, подконтрольного и долгосрочного соглашения, которое решит вопрос ядерной программы Ирана", – подчеркнули они.
Также министры G7 призвали Иран срочно возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в соответствии со своими обязательствами по гарантиям, а также предоставить МАГАТЭ проверенную информацию обо всех ядерных материалах в Иране.
Они подчеркнули важность участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Мы подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы вновь заявляем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля", – добавили министры G7.
Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров по его ядерной программе.
Кроме того, американский президент Дональд Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана, подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.
Но Иран отрицал существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.