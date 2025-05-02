Партия Фараджа с перевесом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Британии

В Великобритании после пересчета голосов в округе подтвердили победу в борьбе за парламентское место кандидата от популистской Партии независимости Найджела Фараджа с перевесом всего в шесть голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В округе Ранкорн и Хелбси под Манчестером на дополнительных выборах в Палату общин место получила кандидатка от Партии реформ Фараджа Сара Поучин. Выборы были связаны с досрочной сдачей мандата депутатом лейбористов, которого осудили за то, что он ударил избирателя.

Сначала результаты показали победу кандидата популистов с преимуществом всего в 4 голоса перед лейбористами. Последние попросили о полном пересчете голосов, а лидер Партии независимости Фарадж выразил уверенность в том, что победа все же за их политсилой.

В итоге пересчет подтвердил победу Поучин с преимуществом в шесть голосов. Во время пересчета исключили несколько бюллетеней, в отношении которых возникли сомнения.

Кроме промежуточных выборов в парламент, в Великобритании прошли также местные выборы, на которых партия Фараджа также рассчитывает на значительные результаты. Подсчет голосов еще продолжается.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в февральском опросе впервые возглавила рейтинг популярности.

Фарадж ранее отличился скандальными заявлениями против Украины, но в последнее время изменил тональность.

В частности, он заступился за президента Украины после заявлений Трампа, когда тот назвал его "диктатором", высказался за вступление Украины в НАТО и говорит, что Трамп дает Путину "слишком много".