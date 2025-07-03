Зеленский намекнул, что будет просить Европу о большем финансировании на производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский планирует говорить с европейскими партнерами о расширении так называемой "датской модели" – финансирование ими контрактов на производство оружия в Украине, и в целом производства оружия для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Данию.

Президент намекнул, что Украина очень рассчитывает на финансовый вклад европейских партнеров в производство оружия для Украины, в том числе в рамках только что подписанного контракта о совместном производстве БПЛА с американскими компаниями.

"На все это нужны большие деньги, и я рассчитываю на наши отношения с Данией, на продолжение датской модели и ее расширение на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен", – сказал Владимир Зеленский.

"Датская модель" получила название от прецедента, созданного Данией, которая первой из европейских стран оплатила контракт на производство украинских гаубиц "Богдана".

Напомним, президент объявил, что Украина подписала соглашение с несколькими компаниями из США о совместном производстве БПЛА, в частности дронов-перехватчиков. По его словам, это уже испытанные в боевых условиях модели, и речь идет о сотнях тысяч единиц уже на этот год.

Немецкие СМИ ранее узнали, что Германия финансирует производство БПЛА, которыми Украина бьет по целям в России