СМИ: Германия финансирует производство дронов, которыми Украина бьет по целям в России

Представители правительства Германии подписали первый контракт о финансировании военного производства в Украине – речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал портал Welt.

По информации Welt, Германия профинансировала производство более 500 беспилотных летательных аппаратов типа Антонов-196 (Ан-196), которые имеют дальность полета 1200 километров и несут взрывные заряды весом около 50 кг.

Ожидается, что в ближайшие месяцы беспилотники уже будут готовы к использованию.

Как отмечает Welt, во время ударов по целям в российском тылу в ночь на вторник Украина, вероятно, использовала именно беспилотники типа Ан-196.

В Министерстве обороны Германии на запрос портала подтвердили, что Берлин взял на себя "финансирование производства дальнобойного оружия в Украине", но не уточнил ни типа оружия, ни сроков или объемов финансирования.

Финансирование позволит "в короткий срок предоставить стране, подвергшейся нападению, системы вооружения, которыми украинская армия уже овладела", добавили в немецком Минобороны.

Напомним, накануне в Киеве был министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможности поставки новых систем IRIS-T и совместное производство оружия.

Ранее также стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой руководит французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска.