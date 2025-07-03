СМИ: США готовятся к переговорам с Ираном по ядерной программе на следующей неделе

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф на следующей неделе планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, что будет знаменовать возобновление переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом портал Axios узнал от двух информированных источников, пишет "Европейская правда".

По информации Axios, переговоры между представителями Ирана и США должны состояться в Осло. Окончательная дата встречи еще не определена, и ни одна из сторон официально не подтверждает ее подготовку.

Виткофф и Аракчи, как известно, поддерживали связь в последние недели – даже после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам, после которых Тегеран публично отверг любые переговоры с американцами.

По информации Axios, позиция Ирана по переговорам с США "постепенно смягчилась".

Ключевым вопросом в любых будущих переговорах будет запас высокообогащенного урана в Иране. Речь идет о 400 килограммах урана, обогащенного до 60%.

Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" в понедельник выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном и призвали возобновить переговоры по ядерной сделке.