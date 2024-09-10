В США обвиняют Китай в "очень существенной" помощи России для ведения войны

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе во вторник, 10 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Если ранее США сосредотачивали внимание на поставках Пекином так называемых технологий двойного назначения – которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях, – то Кэмпбелл подчеркнул, что Китай помогает непосредственно российской оборонке.

Говоря о последней китайской помощи России, заместитель госсекретаря подчеркнул, что "это не технологии двойного назначения", а средства, которые "по сути, непосредственно помогают российской военной машине".

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"Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", – добавил он, подчеркнув, что это сотрудничество является тревожным.

По словам Кэмпбелла, в обмен на китайскую помощь Россия начинает с ним сотрудничество в тех сферах, "где раньше они откровенно не желали непосредственно взаимодействовать с Китаем" – от подводных лодок и авиации до ракетного потенциала.

Заявление высокопоставленного чиновника Государственного департамента появилось через две недели после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил свою первую поездку в Пекин и встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

В то же время в США ранее заявили, что Пекин фактически встал на сторону России в войне.