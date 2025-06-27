СМИ: ЕС и США считают, что смогут заключить форму торгового соглашения до 9 июля

Европейский Союз и США считают, что смогут заключить определенную форму торгового соглашения до 9 июля, когда Вашингтон намерен ввести 50% пошлины на почти все товары из ЕС.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лидерам ЕС на закрытой встрече в четверг, 26 июня, что она уверена в том, что соглашение может быть достигнуто до конечного срока, чтобы избежать экономически губительной эскалации.

Фон дер Ляйен отметила, что администрация Трампа поделилась новым предложением на этой неделе.

Собеседники утверждают, что во время обсуждения тон лидеров изменился, многие из них заявили, что готовы согласиться на определенную диспропорцию в торговом соглашении, чтобы избежать эскалации.

В то же время, по словам собеседников, дебаты лидеров ЕС в четверг не выявили, насколько столицы стран блока готовы мириться с дисбалансами. ЕС, стремящийся достичь взаимовыгодного соглашения, оценит любой конечный результат и на этом этапе решит, какой уровень асимметрии он готов принять.

Поэтому, параллельно с переговорами, ЕС продолжает готовить контрмеры на случай, если переговоры не дадут удовлетворительных результатов и может потребоваться перебалансировать соглашение, направленное на некоторые ключевые сектора.

С приближением срока, установленного Трампом, между Германией и Францией возникают разногласия по поводу того, как вести переговоры с США.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое торговое соглашение лучше "медленного и сложного".

27 июня Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к заключению торгового соглашения с США, но также готов и к тому, что такой договоренности не будет.