СМИ: глава Пентагона обсуждал возможную отставку, чтобы уйти в губернаторы

Глава Пентагона Пит Хегсет непублично обсуждал возможность баллотироваться на пост губернатора Теннесси в следующем году.

Об этом телеканалу NBC News стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, если Хегсет решит воплотить эти планы в жизнь, это приведет к серьезной перестановке руководства американского оборонного ведомства.

Министерство обороны запрещает гражданским служащим баллотироваться на политические должности, а это означает, что Хегсет должен будет уйти в отставку, чтобы баллотироваться на пост губернатора.

Официально представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет "по-прежнему сосредоточен исключительно на работе под руководством президента Трампа".

Между тем один из собеседников сказал, что их разговор с Хегсетом состоялся в течение последних трех недель и был серьезным, а не просто обменом мнениями. Другой источник также охарактеризовал разговор как серьезный.

Обсуждались вопросы, связанные с тем, что потребуется для участия в выборах. Один из собеседников сказал, что они обсуждали требования к кандидатам на пост губернатора Теннесси и шансы Хегсета на победу.

Другой источник говорил с Хегсетом о реалиях предвыборной кампании.

Люди, которые разговаривали с Хегсетом, сказали, что он конкретно упомянул о возможной предвыборной кампании на пост губернатора Теннесси, где он живет.

В следующем году в штате пройдут открытые выборы губернатора, хотя существуют требования к кандидатам, которым Хегсет, возможно, не соответствует.

В конце концов, по словам обоих источников, после разговоров с Хегсетом осталось неясным, решится ли он на этот шаг. Но оба сказали, что он об этом думал.

В то же время другие люди из окружения Хегсета сказали, что он не планирует начинать кампанию. Человек, который разговаривал с министром на прошлой неделе, спросил его о слухах, что он ищет возможность покинуть пост главы Пентагона.

По словам источника, Хегсет "очень, очень четко" дал понять, что не будет баллотироваться, и даже отрицал, что рассматривает такую возможность.

По словам этого человека, эта идея "полностью снята с повестки дня".

Напомним, в июне в Конгрессе США назвали Хегсета "позором" для США и призвали "убираться к черту".

Перед этим Хегсету устроили серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе о российско-украинской войне.