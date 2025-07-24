Более 40 государств ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских военнопленных

Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ инициировали запуск спецмеханизма для расследования пыток украинских военнопленных в России.

Об этом объявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает "Европейская правда".

По словам Вельдкампа, инициаторы запуска Московского механизма "требуют независимого расследования случаев пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны России".

"Нидерланды и страны-партнеры содействуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине", – добавил он.

Московский механизм может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. По итогам своей работы миссия готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества о возможных вариантах реагирования на выявленные проблемы.

Весной 2023 года 45 государств-членов ОБСЕ инициировали использование этого механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

В феврале 2024 года в ОБСЕ решили задействовать Московский механизм в вопросе произвольного задержания представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.