В Германии расследуют возможную диверсию, которая нарушила движение на ключевой железной дороге
В Германии полиция начала расследование возможного акта диверсии на главной железнодорожной линии между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, в результате чего было нарушено движение как региональных, так и междугородних поездов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Как указано, в кабельном канале вблизи Дюссельдорфа вспыхнул пожар. Машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.
Deutsche Bahn предупредила о значительных задержках, изменении маршрутов поездов и приостановке остановок на нескольких станциях в регионе.
По сообщению железнодорожного оператора, также пострадали скоростные железнодорожные линии до Берлина и Франкфурта-на-Майне, а также сообщение с северной и южной Германией и Нидерландами.
Кабели в поврежденном участке туннеля были уничтожены и требуют замены.
Напомним, в начале июля на севере Германии на железнодорожном участке между Фленсбургом, Рендсбургом и Ноймюнстером остановились поезда – виновником этого, похоже, стал поезд с американской бронетехникой.
А прошлым летом компания Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции.