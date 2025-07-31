В Германии расследуют возможную диверсию, которая нарушила движение на ключевой железной дороге

В Германии полиция начала расследование возможного акта диверсии на главной железнодорожной линии между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, в результате чего было нарушено движение как региональных, так и междугородних поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано, в кабельном канале вблизи Дюссельдорфа вспыхнул пожар. Машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.

Deutsche Bahn предупредила о значительных задержках, изменении маршрутов поездов и приостановке остановок на нескольких станциях в регионе.

По сообщению железнодорожного оператора, также пострадали скоростные железнодорожные линии до Берлина и Франкфурта-на-Майне, а также сообщение с северной и южной Германией и Нидерландами.

Кабели в поврежденном участке туннеля были уничтожены и требуют замены.

Напомним, в начале июля на севере Германии на железнодорожном участке между Фленсбургом, Рендсбургом и Ноймюнстером остановились поезда – виновником этого, похоже, стал поезд с американской бронетехникой.

А прошлым летом компания Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции.