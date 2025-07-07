У неділю на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились потяги – винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Bild.

Колапс стався з 8-ї години ранку неділі через пошкодження контактної мережі в Овшлагу у землі Шлезвіг-Гольштайн.

Унаслідок цього скасували низку рейсів регіонального експреса RE7 між Ноймюнстером і Фленсбургом, повідомив речник Deutsche Bahn.

Ймовірно, пошкодження контактної мережі сталося через потяг з американською військовою технікою.

Коли потяг з американською бронетехнікою стояв на першій колії станції Рендсбург, люк однієї з бронемашин був відкритий – і, ймовірно, саме він спричинив пошкодження мережі.

фото: сімон шльоссер

фото: сімон шльоссер

На запитання, як саме виникло пошкодження мережі і чи міг його спричинити військовий транспорт, представник залізниці відповів виданню: "Прошу з розумінням поставитися до того, що ми в принципі не даємо коментарів щодо військових перевезень".

Тим часом частково вдалося усунути несправність на лінії: потяги знову почали курсувати однією колією між Гамбургом і Ноймюнстером.

Нагадаємо, на півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.

А минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.