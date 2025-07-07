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На півночі Німеччини зупинились потяги – причиною, ймовірно, стала бронемашина США

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Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 11:47 — Христина Бондарєва

У неділю на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились потяги – винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою. 

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Bild.

Колапс стався з 8-ї години ранку неділі через пошкодження контактної мережі в Овшлагу у землі Шлезвіг-Гольштайн. 

Унаслідок цього скасували низку рейсів регіонального експреса RE7 між Ноймюнстером і Фленсбургом, повідомив речник Deutsche Bahn.

Ймовірно, пошкодження контактної мережі сталося через потяг з американською військовою технікою.

Коли потяг з американською бронетехнікою стояв на першій колії станції Рендсбург, люк однієї з бронемашин був відкритий – і, ймовірно, саме він спричинив пошкодження мережі.

 
фото: сімон шльоссер
 
фото: сімон шльоссер

На запитання, як саме виникло пошкодження мережі і чи міг його спричинити військовий транспорт, представник залізниці відповів виданню: "Прошу з розумінням поставитися до того, що ми в принципі не даємо коментарів щодо військових перевезень".

Тим часом частково вдалося усунути несправність на лінії: потяги знову почали курсувати однією колією між Гамбургом і Ноймюнстером. 

Нагадаємо, на півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.

А минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.

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Німеччина
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