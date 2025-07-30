США объявили о новых масштабных санкциях против "теневого флота" Ирана

Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций против сети, которая обеспечивает незаконную перевозку иранской нефти и нефтепродуктов из Ирана и России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Новые санкции США касаются более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, входящих в сеть, контролируемую Мохаммадом Хосейном Шамхани – сыном советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли", – констатирует американский Минфин.

Среди прочего, подконтрольная Хосейну Шамхани сеть контролирует значительную часть экспорта сырой нефти из Ирана, доходы от которого идут преимущественно его семье и иранскому режиму.

Семья Шамхани также имеет гражданство других стран, что позволяет им скрывать связи с Ираном и вести бизнес за рубежом, скрывая коррупционные схемы, говорится в заявлении финансового ведомства США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сегодняшний шаг его ведомства охватывает более 115 санкционных мер и является крупнейшим в рамках кампании давления на Иран, которую ведет администрация Трампа.

Администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

В ее рамках США усиливают санкции против иранского режима, чтобы, среди прочего, перекрыть пути получения Тегераном средств от продажи нефти.

В то же время в июне президент Дональд Трамп намекнул на возможное смягчение санкций после атаки США на иранские ядерные объекты.