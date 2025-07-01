Литовские пограничники отправляются в Латвию для помощи в борьбе с нелегальной миграцией

Литва направляет сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Сотрудники полиции и Службы охраны государственной границы Литвы отправляются в Латвию по поручению литовского министра внутренних дел Владислава Кондратовича и по просьбе латвийской стороны.

По информации МВД, сейчас в Латвии службу уже начали восемь литовских полицейских. В ближайшее время к ним присоединятся и литовские пограничники. Их точное количество пока не сообщается.

"Миграционный кризис, организованный как инструмент давления и с которым Литва столкнулась в 2021 году, был взят под контроль, но продолжающаяся гибридная атака со стороны режима Беларуси признана угрозой для внутренней безопасности всего Европейского Союза. Поэтому мы должны действовать солидарно и решительно", – заявил Кондратович.

По информации МВД, сейчас на участках границы Литвы с Польшей и Латвией повышен уровень готовности внутренних сил правопорядка.

При осуществлении контроля на внутренних границах пограничникам помогают не только полицейские, но и сотрудники Службы общественной безопасности.

Напомним, 4 июня несколько десятков мигрантов попытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси.

А в Польше в начале июня фиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, кроме того мигранты несколько раз нападали на пограничников.