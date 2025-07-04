За три дня Литва не пустила почти 150 нелегальных мигрантов из Беларуси

За три дня Государственная пограничная служба Литвы не позволила въехать в страну почти 150 нелегальным мигрантам с территории Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В пятницу, 4 июля, Литва развернула на границе с Беларусью 27 нелегальных мигрантов.

А в четверг, 3 июля, количество людей, которым Литва отказала во въезде, составляло 53 человека, а за день до этого – 68.

Пограничники сообщили, что за 2025 год 917 нелегальным мигрантам было отказано во въезде в Литву, тогда как за весь прошлый год таких попыток было зафиксировано 1002.

1 июля писали, что Литва направляет сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.

А на следующий день литовские пограничники заявили о резком росте вторичной миграции через Латвию.