СМИ: Германия хочет ввести добровольную шестимесячную военную службу

Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу.

Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, добровольцев на шестимесячную военную службу будут набирать для обучения простым задачам, таким как охрана.

Однако, по их словам, если количество желающих будет слишком низким, может быть рассмотрен вопрос о введении призыва для набора большего количества людей.

Как отметили собеседники, Германия надеется, что добровольная шестимесячная программа поможет удвоить количество обученных резервистов с нынешнего уровня около 100 тысяч и что некоторые из добровольцев продолжат карьеру в действующей армии.

Они также рассказали, что участники запланированной немецкой программы будут иметь возможность продолжить обучение в сфере внутренней безопасности, чтобы получить водительские права на грузовики или пройти подготовку танкиста.

Также планируется построить новые импровизированные казармы, чтобы новобранцы могли проходить обучение ближе к дому.

По словам собеседников, глава Министерства обороны Германии Борис Писториус хочет, чтобы закон был принят до конца следующего месяца, а первые новобранцы начали обучение с мая 2026 года.

Накануне писали, что Германия потратит до 2 млрд евро на модернизацию авиабазы НАТО в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, что значительно дороже, чем планировалось.

Сообщалось также, что Писториус отправил в отставку генерального инспектора армии генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, известного критикой недостаточных усилий по оснащению немецкой армии.