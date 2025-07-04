Глава посольства Польши о ночном ударе по Киеву: дроны нас не напугают

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич прокомментировал ночную массированную атаку РФ, под которую попал, в частности, Киев.

Об этом дипломат написал в Х, сообщает "Европейская правда".

После российской атаки стало известно, что был поврежден консульский отдел польского посольства в Киеве.

Как рассказывал представитель МИД Польши Павел Вронский, сотрудники, которые находились в укрытии, услышали удар, а затем обнаружили дыру в крыше.

Комментируя это, Лукасевич, написал: "Дроны нас не напугают. Мы с Украиной. До победы".

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падения обломков в 33 местах.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал возобновить поставки ПВО Украине на фоне удара по Киеву.