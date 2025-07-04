Керівник посольства Польщі про нічний удар по Києву: дрони нас не налякають

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич прокоментував нічну масовану атаку РФ, під якою опинився, зокрема, Київ.

Про це дипломат написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Після російської атаки стало відомо, що був пошкоджений консульський відділ польського посольства у Києві.

Як розповідав речник МЗС Польщі Павел Вронський, працівники, які перебували в укритті, почули удар, а згодом виявили дірку у даху.

Коментуючи це, Лукасевич, написав: "Дрони нас не налякають. Ми з Україною. До перемоги".

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав відновити постачання ППО Україні на тлі удару по Києву.