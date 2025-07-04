Российский удар по Киеву повредил консульский отдел посольства Польши

Консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.

Об этом написал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Утром 4 июля Сикорский заявил, что консульский отдел посольства Польши был поврежден во время масштабной атаки российских войск на Киев.

"Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны", – добавил глава польского МИД.

ДОПОЛНЕНО В 12:20. Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский сообщил "Укринформу", что, вероятно, здание повредили обломки сбитого российского дрона.

"В полпервого ночи работники, которые находились в укрытии, услышали удар, впоследствии обнаружены дыры в крыше и, к счастью, незначительные повреждения фасада здания. Все указывает на то, что над домом развалился на фрагменты или был сбит российский дрон и его обломки упали на здание нашего консульства", – рассказал Вронский.

Отметим, с 18:00 3 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падения обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.

В украинской столице зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно известно о 19 пострадавших.

В результате ночной атаки России на Киев также получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.

Напомним, в результате российской атаки по Киеву в ночь на 10 июня пострадало здание неподалеку от представительства Европейского Союза в Украине.